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Севкабель Порт запустил бесплатные катания на Горке у моря
Сегодня, 7:55
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Севкабель Порт запустил бесплатные катания на Горке у моря

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Прокатиться на быстрой ватрушке в теперь можно бесплатно с понедельника по четверг с 11:00 до 17:00

Севкабель Порт запустил бесплатные катания на Горке у моря днём по будням. Об этом сообщила пресс-служба общественного пространства.

Прокатиться на быстрой ватрушке в теперь можно бесплатно с понедельника по четверг с 11:00 до 17:00

Горка у моря находится на Барной линии, сразу за катком. Длина спуска – 42 метра. Инструкторы подскажут, как правильно расположиться на ватрушке, и проконтролируют соблюдение правил спуска. Горка работает при любой температуре и оборудована специальным покрытием, поэтому в целях безопасности и комфорта со своими ватрушками на горку не пропустят. 

Бесплатные билеты доступны только в кассах. В остальное время горка работает в прежнем режиме, а билеты можно приобрести онлайн

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Фото: Севкабель Порт

Теги: горка, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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