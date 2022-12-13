Прокатиться на быстрой ватрушке в теперь можно бесплатно с понедельника по четверг с 11:00 до 17:00

Севкабель Порт запустил бесплатные катания на Горке у моря днём по будням. Об этом сообщила пресс-служба общественного пространства.

Прокатиться на быстрой ватрушке в теперь можно бесплатно с понедельника по четверг с 11:00 до 17:00

Горка у моря находится на Барной линии, сразу за катком. Длина спуска – 42 метра. Инструкторы подскажут, как правильно расположиться на ватрушке, и проконтролируют соблюдение правил спуска. Горка работает при любой температуре и оборудована специальным покрытием, поэтому в целях безопасности и комфорта со своими ватрушками на горку не пропустят.

Бесплатные билеты доступны только в кассах. В остальное время горка работает в прежнем режиме, а билеты можно приобрести онлайн.

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Фото: Севкабель Порт