8 открытых катков в Петербурге, которые стоит посетить

Праздники закончились, а новогоднее настроение – нет. Для всех, кто хочет продолжать наслаждаться зимней атмосферой и весело проводить досуг, Piter.TV составил подборку платных и бесплатных открытых катков.

Каток у "Флагштока" (Южная дорога, д.28, стр.1, станция метро "Зенит")

Каток у общественного пространства "Флагшток" открылся 24 ноября 2022 года и уже стал одним из любимых ледовых пространств петербуржцев. Здесь можно попробовать горячие крендельки и пышки, выпить чай и какао в кафе-павильонах, посмотреть мультфильмы на большом уличном экране, встретить аниматоров, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А общая площадь ледового покрытия составляет 2 900 квадратных метров, что позволяет вмещать за один сеанс до 300 человек.

С понедельника по четверг с 8:30 до 16:00 каток работает бесплатно для всех (цена при оформлении онлайн – 1 рубль), с 17:30 до 23:00 стоимость билета составляет 300 рублей. В пятницу с 8:30 до 16:00 – бесплатно, с 17:30 до 23:00 – 380 рублей. С субботы по воскресенье – от 350 до 450 рублей в зависимости от времени покупки. Для льготных категорий граждан действует постоянная скидка 100 рублей (школьники, студенты очных отделений, пенсионеры, члены многодетных семей). Для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, инвалидов и детей от трех до семи лет (в сопровождении взрослого) вход бесплатный.

За дополнительную плату можно воспользоваться прокатом фигурных и хоккейных коньков – 350 рублей (залог не требуется), арендовать защиту (обязательно для детей до 14 лет) – 100 рублей и научиться базовым элементам при помощи инструктора – 1500 рублей за час.

Фото: ВКонтакте / Каток у Флагштока

"Большой каток" в ЦПКИО им. С.М. Кирова (Елагин остров, 4, лит.Б)

"Большой каток" оправдывает свое название и занимает первое место по площади (4000 квадратных метров) среди всех искусственных открытых ледовых пространств в Петербурге. Он оборудован удобной раздевалкой, гардеробом, пунктами проката (300 рублей) и заточки коньков (250 рублей). Режим работы: понедельник-четверг: с 08:30 до 21:00. Пятница-воскресенье и праздничные дни с 08:30 до 23:00.

Ежедневно с 9:00 до 11:00 каток можно посетить бесплатно. Во время дневных сеансов (12:00–13:00, 14:00–15:00) стоимость составляет 200 рублей, в выходные – 300. Вечерние сеансы (с 16:00 до 21:00) – 300 рублей, в выходные – 400. С понедельника по четверг с 16:00 до 17:00 – 300 рублей. За ночные посещения в пятницу, субботу и воскресенье с 22:00 до 23:00 придется заплатить 400 рублей. Для пенсионеров и многодетных семей действует скидка 50%. Дети от 3 до 7 лет, инвалиды 1 и 2 групп, блокадники и ветераны ВОВ могут кататься бесплатно.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

Каток у Планетария № 1 (Наб. Обводного канала, 74Ц)

Главная достопримечательность катка – большая иллюминация в виде луны, которая находится в центре и освещает ледовое покрытие. Внимание петербуржцев привлекают и праздничные локации для фотографий, лаундж-зона под елками, фуд-траки, живой костер. Цена взрослого билета -550 рублей, детского – 350, для ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов с одним сопровождающим – проход бесплатный.

Режим работы: с 10:00 до 21:30.

Также для всех желающих работают инструкторы (600 рублей за 30 минут), заточка (250 рублей по предварительной записи) и аренда (350 рублей) коньков.

Фото: ВКонтакте / Планетарий 1

"Лесной каток" в "Охта парке" (ул. Людмилы Кедриной, дер. Мистолово, Ленинградская обл.)

Ледяные дорожки, протяженностью 1,5 километра, яркая цветная иллюминация, подсвечивающая ветки сосновых деревьев, детская карусель и колесо обозрения создают атмосферу сказки. Каток находится в 10 километрах от Петербурга. Его площадь более 5000 квадратных метров. Для комфортного катания гостям доступны фуд-траки, уютные кафе, камеры хранения (будни – 200 рублей, выходные – 300), заточка коньков (от 400 рублей), прокат инвентаря (коньки от 500 рублей).

В будние дни стоимость взрослого билета – 700 рублей, детского (до 13 лет) – 500 рублей. В выходные: взрослый – 900 рублей с 9:00 до 12:00 и 1100 рублей с 12:00 до 22:30, , детский – 600 рублей с 9:00 до 12:00 и 700 рублей с 12:00 до 22:30.

Один из плюсов – отсутствие сеансов. Время вашего катания не ограничено. Однако выходить в раздевалку к камерам хранения нельзя. Иначе билет будет аннулирован. Поэтому лучше заранее проверить, забрали ли вы все необходимые вещи с собой на лед.

Фото: ВКонтакте / Всесезонный курорт "Охта Парк"

"Каток у моря" в пространстве "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, 40Е)

Знаменитый каток площадью 2200 квадратных метров с панорамным видом на залив и Вантовый мост. С понедельника по четверг в 11:00 здесь проводятся бесплатные мастер-классы. Есть прокат (480 рублей) и заточка коньков (300 рублей). Для гостей работают теплые раздевалки с бесплатными камерами хранения, фуд-траки.

Стоимость билета зависти от времени и дня недели: понедельник – четверг с 11:00 до 16:30 – 300 рублей, с 17:00 до 21:00 – 360 рублей. В пятницу с 11:00 до 15:00 – 300 рублей, с 15:30 до 22:30 – 480 рублей. Суббота – воскресенье сеансы с 11:00 до 15:00 – 420 рублей. с 15:30 до 22:30 – 540 рублей.

Также действует скидка 50% в будни для пенсионеров, многодетных семей и 20% на входной билет при оплате картой "Мир" для всех. Дети от 3 до 7 лет, инвалиды, блокадники и ветераны ВОВ проходят на лед бесплатно.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port

Каток в "Новой Голландии" (Наб. Адмиралтейского канала, 2м)

Ледовое поле занимает площадь более 2000 квадратных метров. Вокруг расположены скамейки для переобувания и камеры хранения. Каток оформлен в ретро-футуристическом стиле. Здесь можно увидеть объемную статуэтку фигуристки, афиши, плакаты, очаги с огнем, кресла и многое другое. С 20:00 до 21:00 проводятся тематические сеансы с музыкальными подборками (джаз, буги, классика, знаменитые песни из фильмов и так далее).

Стоимость билетов: понедельник – четверг с 10:00 до 11:00 – 150 рублей, с 12:00 до 15:00 – 300 рублей, с 16:00 до 21:00 – 400 рублей. Льготные категории граждан (школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры, члены многодетных семей) – 200 рублей. Пятница – воскресенье с 10:00 до 21:00 – 500 рублей, льготный – 300 рублей. Только в субботу с 22:00 до 23:00 – 600 рублей. Дети от трех до шести лет в любой день недели – 50 рублей. Ветераны ВОВ и инвалиды – бесплатно.

Прокат коньков – 450 рублей, заточка – 300 рублей.

Дети до 3 лет на территорию не допускаются.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия

Каток во дворе "Гостинки" (Невский пр., д. 35)

Уютный каток с зоной для переодевания, пунктом проката (350 рублей) и заточки (300 рублей) коньков, детскими каруселями, фуд-траками и шезлонгами у живого огня.

Стоимость взрослого билета: ежедневно с 10:30 до 13:00 – 250 рублей, с 14:00 – 15:00 и 16:00 – 17:00 – 450 рублей. Все вечерние сеансы с 18:00 до 23:00 – 500 рублей. Дети от 3 до 7 лет – 100 рублей. Льготные билеты по будним дням на все сеансы с 10:30 до 17:00 – 200 рублей (для пенсионеров, школьников, студентов-очников, многодетных семей, инвалидов).

Фото: сайт "Двор Гостинки"

Каток на территории музея железных дорог России (рядом с Балтийским вокзалом, между Библиотечным переулком д.4 корп.2, улицей Шкапина д.28 и д.32-34)

На новом катке, открывшемся 25 декабря, могут одновременно кататься до 70 человек. Площадь ледового покрытия – 1200 квадратных метров. Рядом располагаются отапливаемые раздевалки, фуд-траки, бесплатные камеры хранения и парковка. Режим работы: с 12:00 до 21:00.

Оформление электронных билетов на сайте обязательно для всех категорий посетителей.

Приятный бонус – бесплатный прокат коньков при покупке билета (но необходимо внесение залога наличными в размере 2000 рублей).

Стоимость посещения: взрослый билет – 200 рублей, льготный – 150 рублей (дети до 14 лет, пенсионеры, многодетные семьи). Бесплатно – участники СВО и их семьи.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Это лишь малый список открытых катков Петербурга. Возможно, даже рядом с вами располагаются небольшие районные ледовые пространства. Обязательно посетите хотя бы одно из них, чтобы сохранить теплые воспоминания.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port