Северо-Западный округ Росгвардии награжден орденом Жукова в Эрмитаже

Росгвардейцы Северо-Запада получили орден Жукова за мужество и отвагу.

В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии. Награда присвоена указом президента России за проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга.

Орден вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками нацгвардии РФ, генерал армии и Герой России Виктор Золотов. В мероприятии приняли участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие официальные лица.

Как сообщили в Росгвардии, личный состав округа отличился при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Сотрудники принимали участие в освобождении населённых пунктов, ликвидации военной техники противника, обеспечивали безопасность гуманитарных миссий, помогали гражданскому населению и охраняли объекты инфраструктуры.

Всего государственными наградами отмечены более 1600 военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа. Среди них — 30 кавалеров ордена Мужества, из которых шесть награждены посмертно, 345 человек получили медали "За отвагу", 11 — медали "За храбрость" II степени, 15 — медали "За спасение погибавших", а 266 — медали ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фото: Piter.TV