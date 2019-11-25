Северо-Западная таможня поймала контрабандную поставку антиквариата из Евросоюза

Старинные скульптуры и посуда планировали оказаться в антикварных магазинах Петербурга

Северо-Западная оперативная таможня пресекла незаконный ввоз антиквариата из Евросоюза в Россию, рассказали в пресс-службе ведомства 1 июня. Известно, что в Петербург пытались перевезти более 300 ценных предметов общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

Весь антиквариат был задекларирован на номинального владельца за денежное вознаграждение, старинная посуда и статуэтки готовились отправиться в антикварные магазины Петербурга или в руки коллекционеров. Сотрудники таможни нашли в нелегальном грузе австрийскую вазу 1910 года создания, каретные часы из Франции, сделанные в XX веке, российскую скульптуру, сохранившуюся с XIX века. Большую часть ценностей на таможне изъяли, местонахождение других товаров пока устанавливается.

Контрабандистам грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее мы рассказывали, что в порту задержали 73 тонны контрабандного европейского сыра.

Фото: пресс-служба СЗТУ