Северную столицу ждет солнечный день

Температура воздуха сегодня прогреется до +20…+22 градусов.

Во вторник, 14 июля, в атмосфере над Петербургом расположится небольшой гребень антициклона. Его усилиями сегодня ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

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