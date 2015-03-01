Северное сияние озарило Петербург и Ленобласть в ночь на 4 апреля

Его также наблюдали в небе над Архангельском и Карелией, на горизонте в Татарстане, а также на территории Восточной Европы вплоть до 51-й параллели северной широты.

В ночь на пятницу, 4 апреля, незначительные выбросы солнечной массы и небольшие отверстия в солнечной короне вызвали слабую геомагнитную бурю на Земле. Это привело к появлению северного сияния в различных регионах. Его наблюдали в небе над Архангельском и Карелией, на горизонте в Татарстане, а также на территории Восточной Европы вплоть до 51-й параллели северной широты. Сияние было замечено в Калининграде, Московской области, Твери и Петербурге с Ленобластью.

Как пишет охотница за "Авророй" Катя Стельникова в Telegram-канале "АстроФотоБолото", несмотря на сильный шторм на заливе и пронизывающий ветер, облака рассеялись, открывая вид на невероятно мерцающее небо. Сначала внизу появились яркие полосы света, после чего образовалась прозрачная дуга, которая начала вращаться, создавая завихрения. Затем с западной стороны начали появляться лучи, и сияние стало настолько обширным, что даже самый широкоугольный объектив не смог охватить всю его красоту. Луна светила ярко, но это не помешало рассмотреть красочные оттенки сияния, особенно красные бархатистые тона, а лучи переливались прямо над головами наблюдателей.

После того как сияние утихло, снова усилился ветер с моря, который принес брызги воды и смыл лед с прибрежной зоны, рассказала Стрельникова.

Ранее петербуржцы наблюдали, как на рассвете самолёты обгоняют Венеру.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное (Катя Стрельникова)