Ночью северное сияние озарило небо над Ленобластью

Многие охотники за Авророй стремились найти безоблачное место, чтобы насладиться небесным шоу.

Вечером в воскресенье, 17 декабря, небо над 47-ым регионом начало окрашиваться в яркие цвета. К ночи северное сияние наблюдали как во Всеволожском, та и в более южных районах Ленобласти. Кадры с "танцующей" люминесценцией выложил Telegram-канал "Астрофотоболото".

Такую красоту не могли упустить любители природы. Многие охотники за Авророй стремились найти безоблачное место, чтобы насладиться небесным шоу. В частности, красивые кадры удалось запечатлеть с мыса Далёкий.

Северное сияние довольно часто возникает в Ленобласти, но каждый раз оно вселяет все больше восторга у наблюдателей.

Ранее мы сообщили о том, что световые столбы в Петербурге и Ленобласти наблюдали морозной ночью 8 декабря.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (@dm1triy)