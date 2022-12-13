В ночь на 16 марта над Финским заливом засверкало северное сияние

Из серого облака постепенно показались яркие лучи, которые вскоре озарили всё небо.

В ночь на четверг, 16 марта, жители Петербурга и Ленобласти в очередной раз могли наблюдать Северное сияние над Финским заливом. Снимки и видео, снятые фотографом Катей Стрельниковой на южном берегу Ломоносовского района, появились в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Природное явление можно было созерцать с 00:30 до 1:30: сначала на небе показалось серое облако, из которого появилось несколько ярких лучиков. Вскоре они озарили всё небо.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге башня "Лахта Центра" отбросила "небесную тень".

Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)