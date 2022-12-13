В Петербурге башня "Лахта Центра" отбросила "небесную тень"

Воздушные тени "Лахта Центра" образуются благодаря большой площади и высоте башни.

В Петербурге заметили небесные тени у башни "Лахта Центра". Их сфотографировал Максим Бобков. Фотографии опубликовали в телеграм-канале "Астро Фото Болото".

Как объяснила Катя Стрельникова в посте телеграм-канала, воздух — сложная смесь веществ. Кроме кислорода и других газов, он наполнен водяным паром, в морозные дни — ледяной пылью, да и не только ледяной. Этот состав прозрачен, но не невидим. Существует понятие атмосферной видимости, прозрачности воздуха — насколько хорошо различимы далекие объекты. Чем больше влаги и пыли в воздушной массе, тем она менее прозрачна. Освещенный солнцем воздух светлее, чем в тени. Воздушные тени "Лахта Центра" образуются благодаря большой площади и высоте башни.

Ранее сближение Венеры и Юпитера сняли камеры "Лахта Центра". Вот уже неделю многие увлеченно наблюдают за сближением Юпитера и Венеры. Это красивое астрономическое явление запечатлели камеры "Лахта Центра". Нижний и более яркий объект "Лахта Центра" – это Венера.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото

