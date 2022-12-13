Сближение Венеры и Юпитера сняли камеры "Лахта Центра"

Сближение Юпитера и Венеры сняли камеры "Лахта Центра". Видео опубликовано в социальных сетях небоскрёба.
Вот уже неделю многие увлеченно наблюдают за сближением Юпитера и Венеры. Это красивое астрономическое явление запечатлели камеры "Лахта Центра". Нижний и более яркий объект "Лахта Центра" – это Венера.
Сегодня, 2 марта, сближение планет и их свечение станут максимальными. Явление при благоприятных погодных условиях будет отлично видно в западной части небосвода сразу после захода солнца и до 20:30.
Видео: Telegram/ Лахта Центр
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