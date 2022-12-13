Над "Лахта Центром" засняли сближение Юпитера и Венеры

В ночь с 1 на 2 марта в небе над Петербургом произошло сближение двух планет – Юпитера и Венеры. Необычное явления засняли охотница на "Аврору" Катя Стрельникова из Telegram-канала "Астрофотоболото".
"Поцелуй" небесных тел запечатлели на фоне "Лахта Центра", однако наблюдать явление можно было и в других частях города.
В посте отмечено, что на кадрах видна даже часть спутников Юпитера. Фазу Венеры пи этом достаточно сложно увидеть невооружённым взглядом.
Ранее мы сообщили о том, что ночью жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать красочное северное сияние.
Видео: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)
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