Над "Лахта Центром" засняли сближение Юпитера и Венеры

Редкое явление было видно в нескольких частях города.

В ночь с 1 на 2 марта в небе над Петербургом произошло сближение двух планет – Юпитера и Венеры. Необычное явления засняли охотница на "Аврору" Катя Стрельникова из Telegram-канала "Астрофотоболото".

"Поцелуй" небесных тел запечатлели на фоне "Лахта Центра", однако наблюдать явление можно было и в других частях города.

В посте отмечено, что на кадрах видна даже часть спутников Юпитера. Фазу Венеры пи этом достаточно сложно увидеть невооружённым взглядом.

Ранее мы сообщили о том, что ночью жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать красочное северное сияние.

Видео: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)