Ночью жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать красочное северное сияние

Яркие вспышки разных цветов окрасили небо надо Финским заливом, преподнеся настоящий подарок охотникам на "Авророу".

В ночь на понедельник, 27 февраля, небо над Финским заливом в Петербурге разукрасили невероятно красивые вспышки северного сияния. Природа преподнесла настоящий подарок жителям Северной столицы и Ленобласти, наблюдающим за природными явлениями. Видео, заснятое охотницей на "Аврору" Катей Стрельниковой в свой день рождения, разместили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Как отметила автор видео, северное сияние началось со слабой зелёной дуги, верх которой со временем подсветился красным и оттенил луну. Затем весь небосвод окрасился пульсирующими волнами.

Стрельникова запечатлела сияние вблизи Шепелево. Кроме того, вспышки могли наблюдать жители острова Гогланд, Кронштадта и Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что вПетербурге 27 февраля будет активно расти температура.

Видео: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)