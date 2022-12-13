В Петербурге 27 февраля будет активно расти температура

При переменной облачности обойдётся без существенных осадков.

В понедельник, 27 февраля, на погоду в Петербурге окажет влияние вытянувшийся с юго-запада гребень антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности обойдётся без существенных осадков, а температура будет активно расти.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., вечером начнёт понижаться.

Во вторник ожидаются небольшие осадки и оттепель.

Фото: Piter.tv