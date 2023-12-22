Северное сияние восхитило жителей Петербурга и Ленобласти

Фотографии северного сияния публикуются в социальных сетях не только из Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа, но и из Челябинска, Воронежской, Свердловской областей, Удмуртии и многих других регионов.

У жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов России появилась уникальная возможность увидеть северное сияние. Это явление вызвано сильной магнитной бурей, которая стала результатом серии мощных вспышек на Солнце.

Фотографии северного сияния публикуются в социальных сетях не только из Петербурга и регионов Северо-Западного федерального округа, но и из Челябинска, Воронежской, Свердловской областей, Удмуртии и многих других регионов.

Синоптик Михаил Леус подтверждает, что вечером 10 мая на Земле наблюдается очень сильная магнитная буря класса G4. Земля все еще находится в облаке плазмы и выйдет из него не ранее, чем через сутки.

Общая продолжительность магнитного шторма может составлять от 20 до 40 часов. Ожидается, что в ближайшие часы произойдет еще три солнечных выброса.

До этого небо над Петербургом сияло ночью 3 мая.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Наташа (Cate Archer) Крапкина)