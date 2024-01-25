Северное сияние озарило ночное небо Петербурга и Ленобласти

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вечером 29 сентября стали свидетелями северного сияния. Об этом сообщает телеграм-канал "АстроФотоБолото Атмосферное".
Зеленоватое свечение было видно из Кудрово, Приморского района и Парнаса. В Ленобласти явление наблюдали в Гатчинском и Бокситогорском районах.
По информации Лаборатории солнечной астрономии XRAS, пики активности ожидаются в промежутке с 22:00 до 2:00. Сияние также могут увидеть жители Карелии и ряда центральных регионов России.
Специалисты связывают появление явления с ростом солнечной активности. Слабые выбросы корональной массы повысили плотность солнечного ветра и изменили параметры межпланетного магнитного поля, что и вызвало расширение полярного овала.
Ранее сообщалось, что в Петербург возвращаются заморозки.
Фото: pxhere
