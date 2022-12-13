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В Ленобласти запечатлели робкое северное сияние
Сегодня, 9:46
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В Ленобласти запечатлели робкое северное сияние

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На этот раз охотникам за огнями Авроры пришлось потрудиться, чтобы сделать красочные фотографии.

В ночь на воскресенье, 22 января, охотник   за северным сиянием добрались до Гатчинского района Ленобласти, чтобы порадовать подписчиков красивыми кадрами. Фотографии с нежно-зелеными и желтыми искрами в розово-фиолетовой дымке опубликовали в Telegam-канале "Астро Фото Болото".

Снимки сделала фотограф Катя Стрельникова в деревне Жабино. Она отметила, что за огнями Авроры на этот раз пришлось погоняться. На севере 47-ого региона наблюдались тучи и туманность, поэтому наблюдатели отправились на юг. 

Безоблачный участок фотографам удалось найти в полях Жабино. Однако сияние все же не удалось запечатлеть во всём блеске из-за огней Северной столицы, которые засвечивали горизонт. На снимках представлен только западный фрагмент.

До этого севреное сияние над небом Ленобласти наблюдали в ночь на 1 января.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото  Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)

Теги: ленинградская область, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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