В Ленобласти запечатлели робкое северное сияние

На этот раз охотникам за огнями Авроры пришлось потрудиться, чтобы сделать красочные фотографии.

В ночь на воскресенье, 22 января, охотник за северным сиянием добрались до Гатчинского района Ленобласти, чтобы порадовать подписчиков красивыми кадрами. Фотографии с нежно-зелеными и желтыми искрами в розово-фиолетовой дымке опубликовали в Telegam-канале "Астро Фото Болото".

Снимки сделала фотограф Катя Стрельникова в деревне Жабино. Она отметила, что за огнями Авроры на этот раз пришлось погоняться. На севере 47-ого региона наблюдались тучи и туманность, поэтому наблюдатели отправились на юг.

Безоблачный участок фотографам удалось найти в полях Жабино. Однако сияние все же не удалось запечатлеть во всём блеске из-за огней Северной столицы, которые засвечивали горизонт. На снимках представлен только западный фрагмент.

До этого севреное сияние над небом Ленобласти наблюдали в ночь на 1 января.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только (Катя Стрельникова)