  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ночь на 1 января небо Ленобласти озарило северное сияние
Сегодня, 10:30
198
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ночь на 1 января небо Ленобласти озарило северное сияние

0 0

Языки голубого пламени показались в деревне Подмошье.

Вечером 1 января небо Ленинградской области озарило северное сияние. Об этом сообщили охотники за природным явлением в  телеграм-канале "Астро. Фото. Болото".

Языки голубого пламени показались в деревне Подмошье в Ломоносовском районе Ленобласти. Снимками поделился Денис Фошин.

01.01.2023, год начали хорошо. Подмошье (Ленинградская область). Примерно 23:40-23:45", – говорится в сообщении.

Денис Фошин, очевидец

Ранее на Piter.tv: с понедельника в Петербурге обещают похолодание.

Фото: Телеграм / Астро. Фото. Болото (Денис Фошин)

Теги: астро фото болото, погода, северное сияние, явление природы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии