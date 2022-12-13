В ночь на 1 января небо Ленобласти озарило северное сияние

Вечером 1 января небо Ленинградской области озарило северное сияние. Об этом сообщили охотники за природным явлением в телеграм-канале "Астро. Фото. Болото".
Языки голубого пламени показались в деревне Подмошье в Ломоносовском районе Ленобласти. Снимками поделился Денис Фошин.
01.01.2023, год начали хорошо. Подмошье (Ленинградская область). Примерно 23:40-23:45", – говорится в сообщении.
Денис Фошин, очевидец
Ранее на Piter.tv: с понедельника в Петербурге обещают похолодание.
Фото: Телеграм / Астро. Фото. Болото (Денис Фошин)
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