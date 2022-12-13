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С понедельника в Петербурге обещают похолодание
Сегодня, 9:00
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С понедельника в Петербурге обещают похолодание

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Температура воздуха опустится до -1...+1 градуса.

Сегодня, 2 января, в Петербурге начнется постепенное похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

На погоду в городе будет влиять гребень антициклона. Температура воздуха опустится до -1...+1 градуса. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. 

Атмосферное давление составит 761 мм. рт. ст., что близко к норме. Дороги будут скользкими. 

Синоптик отметил, что в городе с каждым днем будет все холоднее. В Петербург нагрянут морозы.

Ранее на Piter.tv: главный синоптик Северной столицы считает, что зимние каникулы не подведут с погодой.

Фото: Pexels

Теги: возвращение морозов, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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