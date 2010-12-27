Северный участок ЗСД перекроют на одну ночь из-за монтажных работ

Некоторые съезды и въезды будут недоступны для использования.

В ночь с четверга на пятницу Северный участок ЗСД закроется для движения транспорта. Монтаж металлоконструкций перекроет участок от КАД (Север) до Е-18 "Скандинавия" в обоих направлениях. Об этом предупреждает пресс-служба ЗСД.

При движении с севера на юг будут недоступны въезды на ЗСД с Е-18 "Скандинавия", с Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного и с Нового шоссе на ЗСД. На обратном пути не получится использовать въезд на ЗСД с КАД (Север), съезды с ЗСД на Новое шоссе и на Е-18 "Скандинавия" и Зеленогорское шоссе.

Открытым останется въезд на ЗСД с КАД (Север) в южном направлении, въезд на ЗСД и съезд на КАД в сторону Богатырского проспекта. Привычно можно будет проехать по основному ходу с юга до развязки ЗСД с КАД.

Также петербуржцев просят не выходить с 15 ноября на лёд.

Фото: скрин пресс-служба ЗСД