Северные олени в Ленинградском зоопарке почувствовали весну

В среду, 10 марта, пресс-служба Ленинградского зоопарка рассказала, что животные почувствовали приближение весны и начали готовиться к новому сезону.
Например, северные олени, которые живут в "Оленьем кругу", начали сбрасывать рога.
У них у единственных среди всех оленевых, рога есть как у самцов, так и у самок. Вот только сбрасывают они их в разное время: самцы – в конце осени-начале зимы, а самки – весной
сообщили в зоопарке.
Картину можно наблюдать забавную, ведь рога могут отпадать по очереди, а не сразу.
Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке выходит из зимней спячки семейство сурков.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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