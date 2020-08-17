Северные олени в Ленинградском зоопарке почувствовали весну

Олени, живущие в "Оленьем кругу", начали сбрасывать рога.

В среду, 10 марта, пресс-служба Ленинградского зоопарка рассказала, что животные почувствовали приближение весны и начали готовиться к новому сезону.

Например, северные олени, которые живут в "Оленьем кругу", начали сбрасывать рога.

У них у единственных среди всех оленевых, рога есть как у самцов, так и у самок. Вот только сбрасывают они их в разное время: самцы – в конце осени-начале зимы, а самки – весной сообщили в зоопарке.

Картину можно наблюдать забавную, ведь рога могут отпадать по очереди, а не сразу.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке выходит из зимней спячки семейство сурков.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка