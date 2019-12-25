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В Ленинградском зоопарке выходит из зимней спячки семейство сурков
Сегодня, 15:25
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himif

В Ленинградском зоопарке выходит из зимней спячки семейство сурков

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Полностью сурки еще не проснулись – ждут стабильно теплую температуру воздуха.

Сурки из Ленинградского зоопарка уже проснулись после зимней спячки. Как рассказали "Невские новости", ссылаясь на пресс-службу учреждения, сурковая семья уже издает звуки в своем домике, но пока не выходит.

По словам специалистов, Ижорик, Августина и их дети Ладога и Кузьма пока не спешат выбираться наружу, поскольку ждут стабильную температуру выше нуля. Зима в целом отличилась перепадами температур, напомнили в зоопарке, поэтому сейчас сурки не рискуют покидать домик.

Других зверей, впадающих в спячку зимой, в зоопарке нет.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: ленинградский зоопарк, спячка, сурки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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