В Ленинградском зоопарке выходит из зимней спячки семейство сурков

Полностью сурки еще не проснулись – ждут стабильно теплую температуру воздуха.

Сурки из Ленинградского зоопарка уже проснулись после зимней спячки. Как рассказали "Невские новости", ссылаясь на пресс-службу учреждения, сурковая семья уже издает звуки в своем домике, но пока не выходит.

По словам специалистов, Ижорик, Августина и их дети Ладога и Кузьма пока не спешат выбираться наружу, поскольку ждут стабильную температуру выше нуля. Зима в целом отличилась перепадами температур, напомнили в зоопарке, поэтому сейчас сурки не рискуют покидать домик.

Других зверей, впадающих в спячку зимой, в зоопарке нет.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК