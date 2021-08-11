На Северной верфи провели генеральную уборку в достроечном бассейне

В скором времени специалисты модернизируют швартовные тумбы.

Накануне, 10 августа, на Северной верфи очищали достроечный бассейн из-за дефицита мест для размещения строящихся кораблей, передала пресс-служба компании.

Работы начались с обследования дна водолазами. Специалисты нашли более 60 предметов, часть из которых попала под особо опасные с точки зрения навигации и безопасной постановки к причалам. Различные железные конструкции, рельсы, сваи подняли плавкраном. В скором времени там модернизируют швартовные тумбы и разработают схемы установки трапов и подключения судов к электроснабжению.

Ранее мы писали, что судно "Всеволод Бобров" завершает испытания в Балтийском море.

Видео: пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"