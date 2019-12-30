На "Северной верфи" приступили к резке метала для нового морозильного траулера

Рыбопромысловое судно передадут заказчику в 2022 году.

На судостроительном заводе "Северная верфь" началась резка металла для строительства пятого морозильного траулера из проекта 170701, сообщили в пресс-службе предприятия. Заказчиком траулера выступила компания по добыче и переработку рыбы "Альтернатива", судно организация получит в 2022 году.

Вся серия рыбопромысловых суден для Группы НОРЕБО будет состоять из десяти траулеров. Все судна созданы для ловли рыбы, ее переработки в установленной на сами траулеры рыбные фабрики и хранения там же. Предполагается, что на суднах будут изготавливать замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другую продукцию. Находящееся в разработке судно сможет производить 150 тонн рыбы в сутки и замораживать 100 тонн за тот же срок.

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