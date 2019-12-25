Северная верфь ищет подрядчика для 1-го этапа модернизации производства

Стоимость проекта – около 7,8 млрд рублей.

ПАО "Северная верфь" объявило закрытый конкурс с ограниченным участием на 1-й этап строительства современного судостроительного комплекса на своей территории. Стоимость работ, согласно размещенной компанией закупке, составляет около 7,8 миллиардов рублей.

Проект планируется реализовать в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". Срок его завершения – конец следующего года.

Ранее, еще в 2017 году, ПАО размещало закупку с аналогичным названием. Цена проекта тогда оценивалась в 6,333 миллиарда рублей. Победителем той закупки стало ОАО "Метрострой" (Петербург). Вторую заявку подало ООО "Больверк" (Самара). Однако проект с "Метростроем" реализован не был.

В рамках новой закупки заявки от компаний, желающих осуществить проект, принимают до 3 августа. Датой их рассмотрения и оценки определено 12 августа.

ПАО входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Северная верфь" спустила на воду фрегат "Адмирал Головко".

Фото: aoosk.ru