"Северная верфь" спустила на воду фрегат "Адмирал Головко"

В следующем году начнутся испытания судна.

В пятницу, 22 мая, завод "Северная верфь" спустил на воду фрегат "Адмирал Головко". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Фрегат проекта 22350 будет использоваться для множества задач, среди которых значатся поражение надводных кораблей и десантных отрядов, поиск и уничтожение подводных лодок и наземных целей. Длина судна составила 135 метров, ширина – 16 метров, скорость – до 29 узлов. Фрегат вмещает 170 человек экипажа. Отмечается, что до конца года корабль дополучит все нужное оборудование, а в следующем году отправится на испытания.

Ранее мы рассказывали, что выборгский судостроительный завод вывел на верфи судно "Юрий Маточкин".

Фото: ПАО СЗ "Северная верфь"