Выборгский судостроительный завод вывел на верфи судно "Юрий Маточкин"

Строительство траулера началось два года назад.

Во вторник, 14 апреля, сотрудники ПАО "Выборгский судостроительный завод" вывели на верфи второе рыболовный траулер "Юрий Маточкин". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Заказчиком судна, предназначенного для лова донных рыб, выступает АО "Атлантрыбфлот". Строительство началось 1 ноября 2018 года.

Длина конструкции составляет 80,4 м, а ширина – 15,4 м. Мощность энергетической установки достигает 4,64 МВт. На борту находится оборудование, предназначенное для вылова и заморозки до ста тонн рыбы и креветок в сутки и трюмы для продукции объемом до 375 кубометров.

Всего Выборгское предприятие планирует построить 4 судна со схожими характеристиками.

Напомним, что Выборгский судостроительный завод является частью Объединенной судостроительной корпорации. Это наиболее крупная судостроительная компания на Северо-Западе страны.

Ранее мы рассказали о том, что на мосту через Вуоксу продолжаются работы по обновлению конструкции.

Фото: Пресс-служба ПАО "Выборгский судостроительный завод"