На мосту через Вуоксу продолжаются работы по обновлению конструкции

Уже демонтировано 75% старого сооружения.

В Выборгском районе на 36-м км дороги Выборг – Светогорск продолжается капремонт моста через Вуоксу. Об этом сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства "Росавтодор".

Мост, который является частью трассы А-181 "Скандинавия", ремонтируют с лета 2019 года. Старая конструкция 1976 года постройки будет полностью разобрана: вместо нее появится обновленное сооружение в 204,9 метра.

На данный момент строителям удалось выполнить 75% работ по демонтажу. Так, разобраны 6 из 8 пролетов конструкции, идут работы на 5 из 9 монолитных опорах.

Кроме того, к маю планируется полностью подготовить котлован для сбора металлоконструкций. Монтаж будет происходить с левого берега реки.

Работы проходят без задержек. Обновленное сооружение будет готово к эксплуатации в декабре 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Подпорожье строят автомобильный мост через Свирь.

Фото: Пресс-служба федерального дорожного агентства "Росавтодор"