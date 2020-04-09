Видео: В Подпорожье строят автомобильный мост через Свирь

Окончание строительства запланировано на 2026 год, но дорожники могут сплавиться раньше.

В Подпорожском районе Ленобласти продолжается строительство двухполосного моста через реку Свирь. Специалисты завершают прокладку временных дорог для проезда спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

На строительство выделено около 4 миллиардов рублей. Дорожники работают в две смены – монтируют каркасы свай и расчищают площадки для буровой установки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2026 год, но оно может завершиться быстрее в случае предоставления Минтрансом дополнительного финансирования.

Заказчиком строительства выступает ГКУ "Ленавтодор". Будущая переправа через реку протяжённостью в 727 м должна снизить нагрузку на плотину Свирской ГЭС.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение.

Видео: ГКУ "Ленавтодор"