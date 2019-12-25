Судно спустят на воду в июле-августе.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что Северная верфь готовит к спуску на воду траулер "Капитан Соколов". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В июне, после выкатки судна из эллинга, судостроители совместно с привлеченными специалистами выполнят металлизацию корпуса траулера сказано в сообщении

Отмечается, что части наружных и внутренних поверхностей корпуса траулера обработаны специальным составом, который предотвращает коррозию.

Планируется, что судно спустят на воду в июле этого года.

Ранее мы сообщали о том, что около 700 тысяч петербургских водителей перешли на бесконтактную оплату проезда по ЗСД.

Фото:северная верфь