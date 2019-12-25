Около 700 тысяч петербургских водителей перешли на бесконтактную оплату проезда по ЗСД

Такой способ оплаты является наиболее безопасным.

Водители стали чаще пользоваться бесконтактной оплатой на Западном скоростном диаметре. Большинство из них пользуются транспондером. Об этом 28 мая рассказала пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

На этой неделе использование бортовых устройств превысило 700 тыс. штук. 91% оплачивает проезд с помощью транспондера, остальные 9% чаще всего используют для оплаты банковские карты, умные часы и смартфоны. Лишь 5% прибегают к наличному расчету.

В пресс-службе отметили, что бесконтактные способы оплаты являются наименее рискованными в условиях распространения коронавируса. Кроме того, правила приобретения транспондеров стали проще.

Бесконтактные способы оплаты являются наименее рискованными.

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