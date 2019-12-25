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Около 700 тысяч петербургских водителей перешли на бесконтактную оплату проезда по ЗСД
Сегодня, 17:52
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nadezhda_sib

Около 700 тысяч петербургских водителей перешли на бесконтактную оплату проезда по ЗСД

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Такой способ оплаты является наиболее безопасным.

Водители стали чаще пользоваться бесконтактной оплатой на Западном скоростном диаметре. Большинство из них пользуются транспондером. Об этом 28 мая рассказала пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

На этой неделе использование бортовых устройств превысило 700 тыс. штук. 91% оплачивает проезд с помощью транспондера, остальные 9% чаще всего используют для оплаты банковские карты, умные часы и смартфоны. Лишь 5% прибегают к наличному расчету. 

В пресс-службе отметили, что бесконтактные способы оплаты являются наименее рискованными в условиях распространения коронавируса. Кроме того, правила приобретения транспондеров стали проще. 

Бесконтактные способы оплаты являются наименее рискованными.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ЗСД началась генеральная уборка после зимы. 

Фото: pixabay.com 

Теги: безналичная оплата, зсд, транспондер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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