Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Северная добывающая компания заплатит 185 000 рублей за неочищенные лесосеки
Сегодня, 10:37
0
nastya960
98

Северная добывающая компания заплатит 185 000 рублей за неочищенные лесосеки

0
 
 

Комэконадзор Ленобласти провел рейдовый осмотр лесов Ломоносовского района.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области при рейдовом осмотре лесных участков в Ломоносовском районе увидел неочищенную зону лесосеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За то, что арендатор участка, "Северная добывающая компания",  несвоевременно очистила лесной участок, она получит штраф в размере 185 тысяч рублей. Так как они нарушили сразу две статьи административного кодекса, нарушение правил пожарной безопасности и правил заготовки древесины.

Также, уже в течение года в в полосе отвода магистрального газопровода "Белоусово–Ленинград" свалка не только находится на прежнем месте, но еще и увеличилась в размерах. Еще ее завалили сухостоем. 

Фото: pixabay.com

Теги: всеволожский район , деревья , лес , северная добывающая компания , штраф , экологический надзор
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5