Северная добывающая компания заплатит 185 000 рублей за неочищенные лесосеки

Комэконадзор Ленобласти провел рейдовый осмотр лесов Ломоносовского района.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области при рейдовом осмотре лесных участков в Ломоносовском районе увидел неочищенную зону лесосеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За то, что арендатор участка, "Северная добывающая компания", несвоевременно очистила лесной участок, она получит штраф в размере 185 тысяч рублей. Так как они нарушили сразу две статьи административного кодекса, нарушение правил пожарной безопасности и правил заготовки древесины.

Также, уже в течение года в в полосе отвода магистрального газопровода "Белоусово–Ленинград" свалка не только находится на прежнем месте, но еще и увеличилась в размерах. Еще ее завалили сухостоем.

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