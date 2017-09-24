Северная Корея "уничтожила" на видео американские самолеты и авианосец

КНДР смонтировали кадры запуска ракет и примитивную компьютерную графику уничтожения боевой техники США.

Северокорейский сайт DPRK Today опубликовал ролик, на котором запечатлено уничтожение американских самолетов B-1B и F-15, а также авианосца USS Carl Vinson. Как оказалось, это видеоколлаж.

Видео КНДР начинается с фотографий президента США Дональда Трампа, который выступает перед американскими военными. Затем ролик переходит в коллаж из реальных кадров запуска ракет, которые "уничтожают" самолеты и авианосец Соединённых Штатов при помощи примитивной компьютерной графики.

Клип появился в интернете вскоре после полета американских бомбардировщиков у района демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. В Пентагоне отметили, что самолеты США еще никогда не продвигались так далеко в сторону севера от этой зоны в новом тысячелетии.

Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал Трампа "психически неуравновешенным", который "держит палец на красной кнопке". Он добавил, что "визит" северокорейских ракет на территорию США "неизбежен"

При этом американский президент незадолго до этого назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына "человеком-ракетой" а на выступлении в ООН Трамп сказал, что "человек-ракета участвует в самоубийственной миссии для себя и своего народа".

Видео: youtube.com / stimmekoreas