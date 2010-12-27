Северная Корея готовится в честь праздника снова провести испытание ядерной бомбы

В честь празднования годовщины основания правящей партии Пхеньян может провести еще одно испытание ядерного оружия 18 октября

Южнокорейские и Американские военные находятся в режиме повышенной боеготовности из-за предстоящего празднования в КНДР годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает канал KBS, с отсылкой на южнокорейские источники.

На выступлении в минувшую субботу Ким Чен Ын акцентировал внимание на дальнейшем развитии ядерной программы. В связи с чем, существует большая вероятность проведения новых ядерных испытаний или ракетных запусков для демонстрации остальным странам готовности сохранить и дальше нынешнюю политику.

Первое ядерное испытание Северная Корея провела в 2006 году 17 октября, то есть за день до годовщины партии. В июле 2017 года КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В период с 29 августа по 15 сентября над воздушным пространством Японии пролетели две ракеты из того же региона. 3 сентября 2017 года Северная Корея объявила об успешном запуске водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.