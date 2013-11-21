В Ленобласти построят 300 тыс. квадратных метров жилья

Застройщик купил 17 гектаров земли в Бугровском сельском поселении.

В среду, 29 декабря, стало известно, что застройщик Seven Suns Development приобрел 17 гектаров земли в Бугровском сельском поселении Ленинградской области, чтобы построить там 300 тыс. "квадратов" жилья. Об этом сообщили в пресс-службе брокера сделки Colliers.

Так, новые площадки будут частью многофункционального комплекса "Евроград". То есть предполагается строительство многоквартирных жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, делового центра, ТРК.

Проект решили воплотить в жизнь благодаря строительству съездов с КАД, которые должны сдать в середине 2022 года.

Петербург и Москва выбыли из десятки городов мира по темпу роста цен на жилье.

Фото: Piter.tv