Петербург и Москва выбыли из десятки городов мира по темпу роста цен на жилье

Первое место в списке занял турецкий Измир.

В третьем квартале 2021 года две столицы России – Петербург и Москва – покинули десятку городов мира по темпу роста цен на жилье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные консалтинговой компании Knight Frank.

В прошлом квартале Москва была на пятом месте в рейтинге, сейчас она замыкает 20-ку. Цены на жилье в столице поднялись на 22,1%. Петербург, в свою очередь, переместился с восьмой позиции на 15-ю. Недвижимость в городе на Неве подорожала на 24,5%.

Лидером рейтинга стал турецкий Измир, где рост цен на жилье составил +34,8%. Также в пятерку вошли города Новой Зеландии, США, Австралии и Канады.

Ранее мы писали, что в России будет продолжена программа расселения аварийного жилья.

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