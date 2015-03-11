На Васильевском острове появится ЖК за 7,6 миллиарда рублей

Проект станет для холдинга Setl Group пятым.

В среду, 19 мая, пресс-служба компании Setl Group сообщила, что на Васильевском острове в скором времени появится новый жилой комплекс. Холдинг выкупил землю площадью 3,85 гектара у Малой Невы, где и расположится ЖК.

Участок ограничен Уральской улицей, набережной Макарова и примыкает к ЖК "Эмеральд на Малой Неве". Объем инвестиций составит 7,6 миллиарда рублей для строительства жилья высокого комфорт-класса площадью более 50 тысяч квадратных метров. Там же появятся детский сад на 120 мест и школа в переулке Декабристов.

Проект планируют выводить на рынок до конца 2021 года.

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Фото: Piter.tv