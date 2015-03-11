  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове появится ЖК за 7,6 миллиарда рублей
Сегодня, 17:26
33
smirenny

На Васильевском острове появится ЖК за 7,6 миллиарда рублей

0 0

Проект станет для холдинга Setl Group пятым.

В среду, 19 мая, пресс-служба компании Setl Group сообщила, что на Васильевском острове в скором времени появится новый жилой комплекс. Холдинг выкупил землю площадью 3,85 гектара у Малой Невы, где и расположится ЖК. 

Участок ограничен Уральской улицей, набережной Макарова и примыкает к ЖК "Эмеральд на Малой Неве". Объем инвестиций составит 7,6 миллиарда рублей для строительства жилья высокого комфорт-класса площадью более 50 тысяч квадратных метров. Там же появятся детский сад на 120 мест и школа в переулке Декабристов.

Проект планируют выводить на рынок до конца 2021 года.

Зачем Петербургу Ленобласть – взгляд на агломерацию краеведа, транспортного аналитика, политолога и футуролога.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, жилой комплекс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии