Setl Group приступил к строительству завершающих очередей ЖК "Солнечный город"

Холдинг Setl Group приступил к строительству завершающих очередей жилого комплекса "Солнечный город". Плановый срок ввода корпусов в эксплуатацию: 19-й очереди – III квартал 2023 года, 20-й очереди – II квартал 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Восьмиэтажные жилые дома возводятся вдоль проспекта Буденного, севернее проспекта Ветеранов. Основные архитектурные объемы зданий будут окрашены в белый и кирпичный цвета, а пространства возле балконов выделят желтым цветом. Жильцов ждут закрытые дворы, на территории которых появятся экологичные детские площадки SetlKids, спортивные площадки и зоны отдыха.
Ранее мы писали, что Setl Group привлек в Сбербанке проектное финансирование на строительство жилого комплекса "Парадный ансамбль"
Фото: setlgroup.ru
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