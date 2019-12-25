Setl Group приступил к строительству завершающих очередей ЖК "Солнечный город"

Также застройщик приглашает дольщиков к осмотру квартир в корпусе 10.2.1, который расположен на улице Генерала Кравченко.

Холдинг Setl Group приступил к строительству завершающих очередей жилого комплекса "Солнечный город". Плановый срок ввода корпусов в эксплуатацию: 19-й очереди – III квартал 2023 года, 20-й очереди – II квартал 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Восьмиэтажные жилые дома возводятся вдоль проспекта Буденного, севернее проспекта Ветеранов. Основные архитектурные объемы зданий будут окрашены в белый и кирпичный цвета, а пространства возле балконов выделят желтым цветом. Жильцов ждут закрытые дворы, на территории которых появятся экологичные детские площадки SetlKids, спортивные площадки и зоны отдыха.

Ранее мы писали, что Setl Group привлек в Сбербанке проектное финансирование на строительство жилого комплекса "Парадный ансамбль"

Фото: setlgroup.ru