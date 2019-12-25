Setl Group привлек в Сбербанке проектное финансирование на строительство жилого комплекса "Парадный ансамбль"

Реализация проекта осуществляется с использованием счетов эскроу.

Холдинг Setl Group и ПАО Сбербанк заключили кредитный договор о финансировании строительства 1-3 очередей ЖК "Парадный ансамбль". До февраля 2026 года на эти цели будет выделено 11,1 млрд рублей. Реализация проекта осуществляется с использованием счетов эскроу.

ПАО Сбербанк финансирует уже третий проект Setl Group. Ранее были заключены кредитные договоры на проектное финансирование ЖК "Зеленый квартал" (5-11 очереди) и ЖК "Стрижи в Невском 2". Отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо

ЖК "Парадный ансамбль" возводится в Московском районе Петербурга. В составе первых трех очередей предусмотрено возведение пяти корпусов высотой пять этажей с коммерческими помещениями и подземными паркингами. На территории ЖК также построят школу на 550 мест и детский сад на 220 мест. Площадь 1-3 очередей составит более 80 тысяч квадратных метров. Строительство объектов планируется завершить во втором квартале 2024 года.

Фото: setlgroup.ru