Setl Group сдал ЖК "Облака на Лесной" в Выборгском районе

Речь идет о двух домах и детсаде.

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что в Выборгском районе сдан ЖК "Облака на Лесной".

Горожане вселяются в два дома, а дети петербуржцев пойдут во встроенный детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников. Отмечается, что для жилого комплекса разработали оригинальный проект озеленения с применением топиари. Кроме того, жилые дворы закрыты от машин и включают 6 игровых зон и спортивную площадку, а также качели, карусели и детские домики.

Ранее мы писали, что школа на Парнасе выиграла главный приз в конкурсе "Лидер строительного качества — 2020".

Фото: пресс-служба Setl Group