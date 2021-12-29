Setl Group приступил к строительству ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной

Первую очередь проекта планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2024 года.

Холдинг Setl Group приступил к строительству жилого комплекса высокого комфорт-класса Pulse Premier на Октябрьской набережной, 38. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о проекте, разработанным компанией "Простор-Л плюс", который состоит из четырех очередей. Первая очередь включает в себя один дом с секциями высотой от 13 до 19 этажей. Площадь квартир составит около 60 тысяч квадратных метров. Также застройщик возведет наземный трехэтажный паркинг с коммерческими помещениями. Первую очередь проекта планируют ввести в эксплуатацию во II квартале 2024 года.

Застройщик подумал и о безопасности будущих жителей. Проект предусматривает закрытый двор и современные системы безопасности: видеокамеры будут установлены по периметру зданий, на входах в парадные, в лифтовых холлах первого этажа, в лифтах и на детских площадках. Более того, каждая квартира будет подключена к системе "умного дома" SetlHome.

На территории нового жилого квартала компания построит одну школу и три детских сада. В центре самого комплекса Setl Group благоустроит пешеходный променад длиной около 500 метров – бульвар, окруженный искусственными холмами и разнообразными растениями.

Также холдинг Setl Group взял под свой контроль работу Невского завода. На приобретенной территории застройщик планирует возвести новый жилой квартал.

Фото: spbrealty.ru