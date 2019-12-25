В Московском районе Петербурга появится школа с футбольным полем

Учреждение сможет вместить 825 учеников.

Холдинг Setl Group начал строить в Московском районе Петербурга школу с большой спортивной зоной и футбольным полем. Как сообщили в пресс-службе компании, учреждение расположится в ЖК "Зеленый квартал".

Известно, что принять 825 учеников школа сможет в 4 квартале следующего года. Здание будет состоять из нескольких учебных блоков в два и три этажа: начальная, основная и старшая школа, а также общешкольные помещения будут находиться отдельно друг от друга.

Для первоклашек готовят игровые кабинеты и классы для "продлёнки", для старшеклассников в здании оборудуют производственные мастерские. В общем блоке разместят актовый зал с помещениями для костюмов и музыкальных инструментов, а также библиотеку, большую столовую, гардеробы и медкабинет. В спортивной зоне кроме футбольного поля появятся также волейбольное и баскетбольное, а еще игровые площадки и беговые дорожки.

Ранее мы писали, что спрос на школьную форму в Петербурге не упал.

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