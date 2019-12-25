"Водоканал" Петербурга подготовился к ливням в среду

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с 11 часов утра.

"Водоканал" Петербурга подготовился к ухудшению погоды сегодня и отчитался о подготовке.

Так, синоптики ожидают дождь, который начнется в 11:00 и будет идти до вечера. Вполне вероятно, что выпадет до 20 миллиметров осадков.

Также собственники цокольных и подвальных помещений предупредили о важности проверки всех запорных устройств на системах водоотведении.

На особом контроле у Водоканала в период выпадения осадков находятся сети, расположенные вблизи социально-значимых объектов. Бригады предприятия будут осуществлять дополнительный мониторинг работоспособности системы водоотведения возле ряда городских больниц.

Сотрудники предприятия убедительно просят горожан отказаться от поездок по городу на личном автотранспорте сегодня. Если же поездка неизбежна, то важно избегать низких участков дорог под мостами, а также путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика.

Сообщить о подтоплении можно на горячую линию "Водоканала" можно по телефону 305-09-09.

Ранее мы писали, что теплый фронт с запада испортит погоду в Петербурге 20 октября.

Фото: pexels