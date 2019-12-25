Теплый фронт с запада испортит погоду в Петербурге 20 октября

В городе пройдет мокрый снег, переходящий в дождь местами сильный.

В среду, 20 октября, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый атмосферный фронт с запада. Сегодня ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дождь местами сильный. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня будет постепенно повышаться и к вечеру составит +5…+7 градусов. В Ленобласти ожидается +2…+7 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с. В отдельные часы его порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление резко упадет и составит 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что скорая помощь попала в аварию в Московском районе.

Фото: Instagram / love_piter_