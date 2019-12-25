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Скорая помощь попала в аварию в Московском районе
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Скорая помощь попала в аварию в Московском районе

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В машину экстренной службы врезался Hyundai.

В ночь на 20 октября в Московском районе Петербурга произошла авария с участием машины скорой помощи. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, скорая помощь попала в ДТП на перекрестке  Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы. В заднюю часть автомобиля экстренной службы врезался Hyundai. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, скорая помощь
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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