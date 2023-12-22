Сеть водоснабжения намерены обновить на Васильевском острове

Сейчас проводится санация водопроводной сети диаметром 900 миллиметров на Кронверкской набережной.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" реализуют масштабный проект по строительству системы подачи воды в западную часть Васильевского острова. Пройдет водопровод от Главной водопроводной станции до ТЭЦ-7 и Морской набережной, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 22 февраля.

Планируются реконструкция существующих водопроводных сетей и прокладка новых на Наличной улице, Большом проспекте Васильевского острова и Детской улице, протяженность которых составит около 10 километров. Сейчас проводится санация водопроводной сети диаметром 900 миллиметров на Кронверкской набережной.

При строительстве и реконструкции водоснабжения специалисты используют трубы из чугуна с шаровидным графитом. Этот материал обеспечивает высокую стойкость к коррозии и имеет большой коэффициент запаса прочности к низким температурам.

Объект намерены завершить к концу 2027 года. Новая система подачи воды обеспечит надежным водоснабжением 250 тыс. жителей Васильевского острова и намывных территорий.

Ранее мы рассказывали о том, что к сентябрю на проспекте Большевиков обновят водопроводные сети.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга