К сентябрю на проспекте Большевиков обновят водопроводные сети

Специалисты прокладывают трубы из чугуна с шаровидным графитом диаметром от 700 до 1000 миллиметров.

В Петербурге на проспекте Большевиков, на участке от проспекта Пятилеток до улицы Новоселов, специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ведут реконструкцию водопровода. Работы обеспечат надежное водоснабжение 170 тыс. жителей Невского района, передает пресс-служба городского комитета по энергетике 20 февраля.

Общая протяженность прокладываемых сетей – более 3 километров. Уже сейчас проложено более 2,5 километра, что составляет 85% от всего объема работ. Без ограничения в движении транспорта выполняется замена трубы диаметром в метр от Новоселов до улицы Тельмана.

Специалисты прокладывают трубы из чугуна с шаровидным графитом диаметром от 700 до 1000 миллиметров. Они служат до 100 лет и устойчивы к коррозии.

Реконструкцию намерены завершить к сентябрю 2024 года.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотников предотвратило 240 дефектов на тепловых сетях.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга