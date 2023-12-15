Сеть подпольных покерных клубов в пяти квартирах накрыли в Москве

Сотрудники МВД задержали семерых подозреваемых.

На территории российской столицы правоохранительные органы ликвидировали сеть подпольных покерных клубов в пяти жилых квартирах. Согласно предварительным сведениям, указанные учреждения функционировали в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации. Попасть внутрь помещения можно было исключительно по приглашениям. В настоящее время полиция задержала двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а также пятерых активных участников криминального бизнеса.

В результате проведённых обысков изъяты игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи, с которых, предположительно, осуществлялось взаимодействие с клиентами подпольных клубов. пресс-служба ГУ МВД по Москве

По факту инуидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. На время его расследования всем фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа