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Магазины "Розовый кролик" решили продать из-за коронавируса
Сегодня, 18:43
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smirenny

Магазины "Розовый кролик" решили продать из-за коронавируса

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Создатель сети Максимилиан Лапин не намерен продавать гипермаркеты "Розовый кролик", интернет-магазин, тренинг-центр и парк развлечений.

Как стало известно в среду, 20 мая, создатель сети Максимилиан Лапин терпит убытки в связи с коронавирусом, из-за чего принял решение продать 34 магазина "Розовый кролик" в Петербурге, Москве и Крыму. 

Общая стоимость магазинов составила 271 миллион рублей. Приобрести магазины можно пакетами по регионам. Сама сделка пройдет по системе франшизы с гарантированным доходом. Максимилиан Лапин сообщил, что новый владелец станет парнтером холдинга PINKRABBIT и получит поддержку. 

Лапин продолжит самостоятельно развивать онлайн-продажи, гипермаркеты "Розовый кролик", тренинг-центр и парк развлечений 18+.

Ранее мы писали, что в Петербурге снесли семь незаконных торговых павильонов.

Фото: vk.com/maximilianlapin

Теги: поддержка малого и среднего бизнеса, розовый кролик
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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