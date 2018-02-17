Магазины "Розовый кролик" решили продать из-за коронавируса

Как стало известно в среду, 20 мая, создатель сети Максимилиан Лапин терпит убытки в связи с коронавирусом, из-за чего принял решение продать 34 магазина "Розовый кролик" в Петербурге, Москве и Крыму.
Общая стоимость магазинов составила 271 миллион рублей. Приобрести магазины можно пакетами по регионам. Сама сделка пройдет по системе франшизы с гарантированным доходом. Максимилиан Лапин сообщил, что новый владелец станет парнтером холдинга PINKRABBIT и получит поддержку.
Лапин продолжит самостоятельно развивать онлайн-продажи, гипермаркеты "Розовый кролик", тренинг-центр и парк развлечений 18+.
Ранее мы писали, что в Петербурге снесли семь незаконных торговых павильонов.
Фото: vk.com/maximilianlapin
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