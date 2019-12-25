В Петербурге снесли семь незаконных торговых павильонов

Некоторые из них просрочили аренду, некоторые самовольно заняли участки.

Несколько районов Петербурга 20 мая избавили от незаконно установленных павильонов. Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, в среду снесли шесть построек по разным адресам.

Первый павильон обнаружили на углу улиц Алтайской и Ленсовета: более 20 "квадратов" использовали под торговлю продуктами питания и алкоголем. Договор аренды на этом участке расторгли еще в минувшем феврале, с тех пор пользователь не платил аренды и задолжал городу порядка 100 тысяч рублей. Добровольно убрать постройку предприниматель не захотел.

Второй павильон с просроченной арендой нашли в поселке Петро-Славянка, точка нелегально занимала 60 квадратных метров с ноября прошлого года. На бульваре Новаторов также незаконно разместили небольшой павильон, расторгнувший договор аренды в прошлом феврале из-за долгов. Еще несколько точек-нелегалов зафиксировали на проспекте Маршала Жукова, улицах Подвойского, Звездной и на Колпинском шоссе: данные киоски вовсе не заключали договорных отношений с городом самовольно заняли участки.

Вовремя покинули свои павильоны только предприниматель с Садовой улицы в поселке Металлострой, занимавший 120 "квадратов" земли, и владелец двухсекционного киоска а улице Симонова, где работал рыбный магазин и салон сотовой связи. Оба владельца покинули территории, как только их договоры аренды были расторгнуты.

Все землепользователи-нарушители привлечены к административной ответственности, их павильоны снесены сотрудниками ККИ

Ранее на Хасанской снесли незаконный автосервис, задолжавший городу 6 млн рублей за аренду.

Фото: пресс-служба ККИ