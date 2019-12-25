В Ленобласти прошел межрегиональный слет социальных предпринимателей

Представители власти и бизнеса обсудили новые меры поддержки социального предпринимательства.

25 и 28 июня в центре "Мой бизнес" Ленинградской области прошел межрегиональный слет "Социальное предпринимательство - территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса", организованный Центром инноваций социальной сферы Ленобласти. В перечне социальных предприятий данного центра насчитывается 137 региональных организаций, занимающихся всеми видами социального бизнеса: медико-социальной помощью, бытовыми услугами, прачечными, парикмахерскими, ремонтом обуви, копировальными услугами, юридическим консультированием, экотуризмом, трудоустройством, сельским хозяйством, услугами в сфере культуры.

Среди чиновников, принявших участие в форуме, были зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов и глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай. Дмитрий Ялов отметил последовательность выполняемых в области поддержки социального бизнеса действий, а Светлана Нерушай - их позитивный эффект: с каждым годом число социальных предприятий увеличивается.

Среди наиболее действенных мер поддержки, обсуждавшихся на форуме, стали социальная ипотека, позволяющая получить до пяти миллионов рублей на вторичную недвижимость для нужд бизнеса, множественные виды субсидий, кооперация государства, региональных и международных социальных организаций и программа бизнес-акселерации, участники которой претендуют на федеральные гранты до 500 тысяч рублей.

Ранее власти Петербурга сообщили о намерении создать единую информационную базу социально ориентированных НКО.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области